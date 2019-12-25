В Петербурге ограничат движение из-за велосипедного заезда Gran Fondo

С 8:00 до 12:00 проезд автомобилей на некоторых улицах в поселках Репино, Зеленогорск и Солнечное будет запрещен.

В следующую субботу, 21 августа, в Петербурге с 8:00 до 12:00 ограничат движение автомобилей из-за велосипедного заезда Gran Fondo. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту 15 августа.

Запретят проезд автомобилей в поселке Репино - на внутреннем радиусе Репинского путепровода от Вокзальной ул. к Большому проспекту.

В среду, 18 августа, и в субботу, 21 августа, с 8:00 утра будет запрещена остановка транспорта на ниже указанных улицах.

В Зеленогорске перекроют улицу Состязаний от Хвойной до Красноармейской. Движение будет запрещено по Хвойной улице от Зеленогорского шоссе до улицы Состязаний.

В Зеленогорске будет перекрыто Зеленогорское шоссе от проспекта Ленина до Вокзальной улицы в поселке Солнечное. Будет организовано двустороннее движение на внешнем радиусе Репинского путепровода, а также на участке Зеленогорского шоссе от Репинского путепровода до Нагорной улицы.

Ранее на участке КАД между Шафировским проспектом и Мурманским шоссе перекроют 2 полосы движения.

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