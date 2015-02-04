На участке КАД между Шафировским проспектом и Мурманским шоссе перекроют полосы движения

Работы будут проводиться круглосуточно.

Об очередном этапе ремонтных работ на петербургской трассе А-118 "Кольцевая автомобильная дорога" сообщили городские дорожники ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Как отметили в пресс-службе организации 15 августа, планируется перекрытие двух полос движения на КАД на участке между транспортной развязкой на пересечении с Шафировским проспектом и транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе.

Перекрытие полос вызвано работами по ликвидации колейности покрытия проезжей части. Ремонт пройдет с 21 августа по 1 сентября текущего года. Для движения автотранспорта полностью перекроют 3-ю и 4-ю полосы, а 1-я и 2-я будут ограничены в движении до 50 км/ч.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Ранее мы сообщали о том, что из-за дорожных работ на КАД будет полностью перекрыт съезд №1 на развязке с Приморским шоссе в направлении Кронштадта с 21 по 22 августа.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"