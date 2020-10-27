В Петербурге ограничат движение 4 декабря по Малому проспекту П.С. почти на год

В период с 4 декабря по 4 октября 2022 года. В указанные даты на этом месте разместят пешеходную галерею.

В Петербурге 4 и 6 декабря вступят в силу новые транспортные ограничения движения. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В период с 4 декабря по 4 октября следующего года прекратится движение по Малому проспекту Петроградской стороны на участке от Съезжинского переулка до Ждановской набережной. В указанные даты на этом месте разместят пешеходную галерею.

По Большому Сампсониевскому проспекту на участке от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта с 6 по 22 декабря будет ограничено движение. Это связано с работами по прокладке инженерных сетей.

Ранее с 3 декабря закроют Конюшенную площадь для транспорта из-за ледового катка.

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