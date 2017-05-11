На Магнитогорской улице начали возводить пешеходную галерею

Перекрытие дороги продлится до 14 ноября.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что на Магнитогорской улице рабочие начали возводить пешеходную галерею. Читатель Piter.TV поделился видеозаписью с места.

Отметим, что из-за работ полностью перекрыли движение по направлению от проспекта Шаумяна к Брантовской дороге. По предварительной информации, дорогу перекрыли до 14 ноября. Петербуржцам рекомендуют объезжать участок по проспекту Шаумяна, далее по Якорной улице и Брантовской дороге.

Ранее мы писали, что в Петербурге ограничат движение по проспекту Ветеранов до весны.

Видео: Piter.TV