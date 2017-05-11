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На Магнитогорской улице начали возводить пешеходную галерею

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Перекрытие дороги продлится до 14 ноября.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что на Магнитогорской улице рабочие начали возводить пешеходную галерею. Читатель Piter.TV поделился видеозаписью с места. 

Отметим, что из-за работ полностью перекрыли движение по направлению  от проспекта Шаумяна к Брантовской дороге.  По предварительной информации, дорогу перекрыли до 14 ноября. Петербуржцам рекомендуют объезжать участок по проспекту Шаумяна, далее по Якорной улице и Брантовской дороге.

Ранее мы писали, что в Петербурге ограничат движение по проспекту Ветеранов до весны.

Видео: Piter.TV

Теги: магнитогорская улица, пешеходная галерея
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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