В Петербурге ограничат движение по проспекту Ветеранов до весны

На участке будут прокладывать водопровод.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что по проспекту Ветеранов движение для автомобилистов надолго перекроют. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Так, ограничение будет действовать с 30 октября по 28 февраля от улицы Козлова до улицы Танкиста Хрустицкого, включая перекресток с улицей Лени Голикова. На участке будут прокладывать водопровод.

Также с 27 октября по 14 ноября перекроют движение по Магнитогорской улице от проспекта Шаумяна к Брантовской дороге. Там начнут возводить пешеходную галерею. Сотрудники ГАТИ предлагают объезжать участок по Якорной улице.

Ранее мы писали, что КАД полностью перекроют на месяц на развязке с Приморским шоссе.

Фото:Piter.TV