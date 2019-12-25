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В Петербурге ограничат движение по проспекту Ветеранов до весны
Сегодня, 16:48
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smirenny

В Петербурге ограничат движение по проспекту Ветеранов до весны

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На участке будут прокладывать водопровод.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что по проспекту Ветеранов движение для автомобилистов надолго перекроют. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Так, ограничение будет действовать с 30 октября по 28 февраля  от улицы Козлова до улицы Танкиста Хрустицкого, включая перекресток с улицей Лени Голикова. На участке будут прокладывать водопровод. 

Также с 27 октября по 14 ноября перекроют движение по Магнитогорской улице от проспекта Шаумяна к Брантовской дороге. Там начнут возводить пешеходную галерею. Сотрудники ГАТИ предлагают объезжать участок по Якорной улице.

Ранее мы писали, что КАД полностью перекроют на месяц на развязке с Приморским шоссе.

Фото:Piter.TV

Теги: перекроют движение, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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