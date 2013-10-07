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С 3 декабря закроют Конюшенную площадь для транспорта из-за ледового катка
Сегодня, 19:20
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

С 3 декабря закроют Конюшенную площадь для транспорта из-за ледового катка

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Движение и остановка транспорта на Конюшенной площади будет запрещена в период с 00:00 3 декабря до 23:59 31 декабря.

Стало известно, что с пятницы, 3 декабря, в Центральном районе Петербурга будет ограниченно движение транспорта на Конюшенной площади. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Как рассказали в комитете, ограничение связано с организацией ледового катка. Так, движение и остановка транспорта на Конюшенной площади будет запрещена в период с 00:00 3 декабря до 23:59 31 декабря.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию. 

Ранее Смольный запустил чат-бот для поиска катка или лыжной трассы. Бот будет учитывать особенности здоровья.

Фото: pexels

Теги: движение, каток, конюшенная площадь, остановка транспорта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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