С 3 декабря закроют Конюшенную площадь для транспорта из-за ледового катка

Движение и остановка транспорта на Конюшенной площади будет запрещена в период с 00:00 3 декабря до 23:59 31 декабря.

Стало известно, что с пятницы, 3 декабря, в Центральном районе Петербурга будет ограниченно движение транспорта на Конюшенной площади. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Как рассказали в комитете, ограничение связано с организацией ледового катка. Так, движение и остановка транспорта на Конюшенной площади будет запрещена в период с 00:00 3 декабря до 23:59 31 декабря.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию.

Ранее Смольный запустил чат-бот для поиска катка или лыжной трассы. Бот будет учитывать особенности здоровья.

Фото: pexels