Дети до 13 лет смогут бесплатно кататься на "Катке у Флагштока"

Предложение действует 3 дня.

Текущий 2024 год был объявлен годом семьи, поэтому сотрудники "Катка у Флагштока" объявили 12-14 марта "Семейными днями". Информация опубликована в официальной группе катка.

В три дня (12-14 марта) масленичной недели все дети от 3 до 13 лет включительно могут кататься на катке бесплатно в сопровождении взрослого. СИЗ и прокат коньков включены в данное предложение. Билеты можно приобрести только в кассах.



Если вы уже купили детский билет на этот день через виджет на сайте или через генерального партнера по реализации билетов, то вы можете его сдать онлайн и получить бесплатный билет в кассе катка.

Фото: ВКонтакте/ ФЛАГШТОК общественное пространство