В Василеостровском районе построят каток, ФОК и школу

Строительство предполагается на территории, ограниченной улицами Гончарова, Лисянского, Вилькицким бульваром и бульваром Головнина.

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства поддержан проект фонда "Газпром социальные инициативы" по строительству социальных объектов в Василеостровском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На территории, ограниченной улицами Гончарова, Лисянского, Вилькицким бульваром и бульваром Головнина, фонд за свой счет планирует построить школу на 1650 мест, крытый каток и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

Ранее в Петербурге одобрили проекты строительства вторых вестибюлей станций метро "Василеостровская" и "Балтийская". Новый вестибюль станции "Василеостровская" появится на пересечении 11-й линии и Среднего проспекта В.О. Второй вестибюль с наклонным ходом станции "Балтийская" появится на углу южной набережной Обводного канала и Измайловского бульвара.

Фото: Piter.tv