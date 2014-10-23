  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Василеостровском районе построят каток, ФОК и школу
Сегодня, 13:29
55
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Василеостровском районе построят каток, ФОК и школу

0 0

Строительство предполагается на территории, ограниченной улицами Гончарова, Лисянского, Вилькицким бульваром и бульваром Головнина.

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства поддержан проект фонда "Газпром социальные инициативы" по строительству социальных объектов в Василеостровском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На территории, ограниченной улицами Гончарова, Лисянского, Вилькицким бульваром и бульваром Головнина, фонд за свой счет планирует построить школу на 1650 мест, крытый каток и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

Ранее в Петербурге одобрили проекты строительства вторых вестибюлей станций метро "Василеостровская" и "Балтийская". Новый вестибюль станции "Василеостровская" появится на пересечении 11-й линии и Среднего проспекта В.О. Второй вестибюль с наклонным ходом станции "Балтийская" появится на углу южной набережной Обводного канала и Измайловского бульвара.

Фото: Piter.tv

Теги: каток, фок, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии