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Смольный запустил чат-бот для поиска катка или лыжной трассы
Сегодня, 16:15
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Смольный запустил чат-бот для поиска катка или лыжной трассы

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Бот будет учитывать особенности здоровья.

Смольный запустил сервис для поиска катка или лыжной трассы в каждом районе Петербурга. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Чат-бот в Telegram @wintersports_spb_bot поможет найти места для катания. Его запустил комитет по информатизации и связи. Робот спросит у вас, в каком районе вы ищете каток, есть ли у вас ограничения по здоровью, и в какое время вы планируете кататься. После этого он предоставит актуальный список с адресами. 

Также информация обо всех катках и лыжных трассах размещена на сайте комитета по физической культуре и спорту. 

Фото: Pexels 

Теги: каток, лыжная трасса, чат-бот
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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