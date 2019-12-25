В Петербурге ограбили дом служителя храма "Александра Невского"

Вор вынес серебряные и золотые ювелирные изделия.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 26 февраля в полицию поступило сообщение об ограблении частного дома по ул. Верхняя Ижорская посёлка Усть-Ижора.

Служитель храма "Александра Невского" заявил, что вор, разбив стеклопакет окна 1 этажа, проник в его дом и похитил ювелирные украшения его дочери.

Дом охранной сигнализацией и видеонаблюдением не оборудован.

14 марта у дома №1 по пр. Александровской фермы задержан подозреваемый. Он является гражданином республики Беларусь.

Возбуждено уголовное дело. Похищенные украшения не изъяты.

Ранее мы сообщили, что неизвестный вынес из квартиры на Брянцева 3,5 миллиона рублей.

Фото: Pixabay