В Кронштадте неизвестный снял с 91-летней пенсионерки порчу за 38 тысяч рублей

Злоумышленник познакомился с бабушкой у выхода из церкви и сообщил, что на пенсионерку наложена порча.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали уроженца Смоленской области, подозреваемого в ограблении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Как стало известно, в полицию города Кронштадта обратилась 91-летняя пенсионерка. Бабушка сообщила стражам порядка, что неизвестный похитил у нее деньги и золотые украшения. Злоумышленник познакомился с ней у выхода из церкви и сообщил, что на пенсионерку наложена порча, и чтобы ее снять женщине следует отдать ему свои драгоценности и деньги. Общий ущерб составил 38 тысяч рублей

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 45-летнего мужчина, зарегистрированного в Смоленской области. Помимо него в отдел полиции доставили еще двух женщин, которые могут быть причастно к данному преступлению.

Ранее на Piter.TV: Видео: неадекватный водитель устроил ДТП с "танцами" у моста Александра Невского

Фото: Piter.TV