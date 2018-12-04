Видео: неадекватный водитель устроил ДТП с "танцами" у моста Александра Невского

В комментариях к посту люди предположили, что мужчина находится под воздействием "веселящего шарика".

В четверг, 14 марта, перед мостом Александра Невского произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. По предварительной информации в аварии никто не пострадал, однако свидетелей сильно смутило поведение водителя иномарки, который после аварии вышел из салона и устроил неадекватные "пляски". Ролик с места событий очевидцы выложили в сеть.

Сначала думали ему плохо стало, двое водителей вышли из машин пытались двери открыть - он лежал на руле, потом нажал на газ и влетел в микроавтобус потом ещё метров десять пытался ехать, после чего вышел и начались "танцы".

- написали пользователи.

В комментариях к посту люди предположили, что мужчина находится под воздействием "веселящего шарика" и сильно раскритиковали поведение шофера, потребовав лишить его водительских прав.

Напомним, что 24 февраля на Невском проспекте, возле дома №55 произошло смертельное ДТП, в котором погибло двое человек. Установлено, что виновник аварии незадолго до инцидента затягивался "веселящим шариком".

Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"