В Петербурге официально завершился сезон навигации и разводки мостов

Об этом объявили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

С последнего дня осени, 30 ноября, в Санкт-Петербурге официально завершена навигация. Теперь разведение переправ на Неве и Малой Неве, описываемое графиком, не будет проводиться до 10 апреля 2020 года. На рукава Невы навигация вернется спустя 10 дней, 20 апреля.

Но разводки мостов в городе не прекратятся. Зимой вероятны технологические разводки переправ, о чем будет сообщено дополнительно.

Ранее мы сообщали о том, как "Мостотрест" подвел итоги навигационного периода текущего года.

Фото: Piter.TV