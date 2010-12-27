"Мостотрест" отчитался об итогах периода навигации в 2019 году

За восемь месяцев было сделано много работы.

Сегодня, 28 ноября, петербургский "Мостотрест" подвел итоги навигационного периода текущего года, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В период с 10 апреля по 30 ноября проходила навигация на Неве и Малой Неве, а развод мостов на рукавах Невы стартовал 20 апреля и закончился 15 ноября. За это время предприятие провело почти 2,3 тысячи разводок мостов, 84 из которых – технологические. Нева приняла в свои воды более трех тысяч суден.

За восемь месяцев "Мостотрест" успел отремонтировать или отреставрировать 31 сооружение, крупнейшими из которых стали Благовещенский мост, Смольная набережная, набережные рек Карповки, Фонтанки и Смоленки и набережная Лейтенанта Шмидта. Капитальный ремонт коснулся Докового и Банковского мостов, мостов через Горский ручей и реку Каменку, а также стенки набережной реки Ждановки. До конца года организация отремонтирует еще шесть мостов и четыре участка набережных. Особенно ждут открытие 1-го Инженерного моста в декабре после капитального преображения.

Пока мосты буду отдыхать от разводки, а судна снизят наплыв по петербургским рекам, на разводных сооружениях проверят электрическое, механическое и гидравлическое оборудование, наладят подсветку и видеообзор. На некоторых мостах проведут необходимые работы вроде ремонта определенного механизма или обновления насосных установок.

Ранее мы писали, что первому разводному мосту в Петербурге 21 ноября исполнилось 169 лет.

Фото: Piter.TV