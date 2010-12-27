На Благовещенский мост вернулись мемориальные доски

Их отреставрировали и позолотили.

Мемориальные доски вернулись на Благовещенский мост, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Доски и надписи с накладными буквами на павильонах управления Благовещенского моста уезжали в архитектурную мастерскую "освежаться". Их отмыли, отшлифовали, пропатинировали и покрыли отдельные элементы сусальным золотом.

Сегодня специалисты закрепили узнаваемые элементы декора моста на прежних местах. Работу над досками провели в рамках контракта на ремонт искусственных дорожных сооружений, которые являются объектами культурного наследия. Реставрацию контролировал КГИОП.

Ранее мы показывали, как в парадной доходного дома на Зверинской историческую плитку заменяют современной.

Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры