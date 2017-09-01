С 2019 года третье воскресенье июня будет праздничным днем.

В Петербурге официально утвержден праздник "День отца". Об этом сообщают в аппарате врио губернатора Петербурга.

Известно, что инициативу поддержал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Необходимо поддерживать и развивать институт семьи разными способами, подчеркивать ценность и значимость и материнства, и отцовства в воспитании детей. Это отвечает вызовам времени, которые нашли отражение в инициативах нашего Президента Владимира Путина по развитию демографической политики отметил Беглов

При этом депутаты Госдумы не поддержали введение в общенациональный календарь праздников.

С 2019 года третье воскресенье июня будет праздничным днем.

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Фото:Pixabay