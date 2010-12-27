На Канонерском острове построят новый храм, вопреки мнению местных жителей

Дата начала стройки пока не оглашалась.

В четверг, 30 августа, комиссия по землепользованию и застройке приняла решение одобрить строительство нового храма на территории Канонерского острова в Кировском районе. Об этом сообщает "Фонтанка".

Местные жители выступили против новой постройки. Их смущает, что храм будет возведен на территории единственного в районе сквера, благоустройство которого обошлось бюджету города в 17 млн рублей. Тем не менее, аргументы аборигенов остались без внимания.

Заявителем строительства храма выступила православная организация "Приход храма святых равноапостальных Кирилла и Мефодия на Канонерском острове Санкт-Петербурга", зарегистрированная в центральном районе. Инициативу поддрежали ООО "Илим Тимбер" и Сибирский горно-металлургический альянс (СиГМА).

Дата начала стройки пока не оглашалась.

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Фото: pixabay.com