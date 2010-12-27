В Петербурге икону Николая Чудотворца продают почти за 13 миллионов рублей

Редкая икона, которой более 100 лет, изготовлена из сусального золота и серебра.

В Петербурге продают редкую икону Николая Чудотворца из сусального золота и серебра. Об этом сообщает сервис объявлений "Юла".

Цена такой вещи - 12 миллионов 800 тысяч рублей. Продавец утверждает, что данный предмет изготовлен из сусального золота и серебра. Несмотря на столь высокую стоимость (за эти деньги в Петербурге можно купить несколько квартир), икону в избранное добавили себе уже 23 человека. Икона была создана в 1908-1917 годы.



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С древних времен Николай Чудотворец считается покровителем путешественников и, в первую очередь, — моряков, покровителем узников и неправедно осужденных.

Ранее у пенсионерки украли икону стоимостью в 300 тыс. рублей.

Фото: "Юла"