У пенсионерки украли икону стоимостью в 300 тыс. рублей

Старинная икона являлась семейной реликвией и передавалась по наследству.

В Приморском районе культурной столицы была похищена икона в форме распятия допетровских времен, сообщили в пресс-службе МВД по городу и области.

24 декабря в полицию пришла 60-летняя женщина и заявила, что из ее квартиры по проспекту Сизова была похищена икона. Распятие, датируемое 17-м веком, с прикрепленным бронзовым крестом, покрытое эмалью, с изображением святой Троицы и святителя Николая Чудотворца.

Потерпевшая сообщила, что стоимость холста составляет не менее 300 тысяч рублей и передается по наследству. Вероятно, потомки в этот раз решили не ждать. Женщина подозревает в краже своего родственника, который, по предварительной версии похитил реликвию с мая 2017 года по 24 декабря.