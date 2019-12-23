В Петербурге одобрили "дорожную карту" для повышения уровня образования жителей

В документ вошли мероприятия нацпроектов "Образование" и "Производительность труда и поддержка занятости".

В понедельник, 19 октября, стало известно, что в Северной столице одобрили "дорожную карту" для повышения образования петербуржцев. Об сообщили в Смольном.

Отмечается, что благодаря карте удастся достигнуть значений, установленных указом президента России, а также привлечь в Петербург дополнительное федеральное финансирование. Документ разделен на три блока – привлечение молодых людей к освоению востребованных специальностей, повышение качества имеющихся трудовых ресурсов и повышение результативности участия петербуржцев в олимпиадах. В программу вошли мероприятия национальных проектов "Образование" и "Производительность труда и поддержка занятости", государственных программ "Развитие образования", "Экономика знаний" и "Содействие занятости населения".

Так , каждый год в России будут формировать рейтинг региона, а в соответствии с ним будут распределены гранты правительства страны.

Ранее мы писали, что Путин заявил об обострении в России проблемы безработицы.

Фото: официальный сайт администрации Петербурга