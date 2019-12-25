Президент Владимир Путин заявил об обострении в России проблемы безработицы. Заявление он сделал на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.
Глава государства обратил внимание на то, что в регионе достаточно высокий уровень безработицы.
Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране.
Владимир Путин, президент России
При этом он отметил, что в Карачаево-Черкессии активно развивается сельское хозяйство и промышленное производство. Хоть и более медленными темпами, чем в целом по стране.
Темрезов отметил, что у республики большой потенциал в сфере туризма, потому что он позволяет аккумулировать малый и средний бизнес.
Ранее Путин предложил продлить льготную ипотеку со ставкой 6,5%.
Фото: pixabay.com
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