Он отметил, что экономика продолжает восстанавливаться.

Президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку со ставкой 6,5% до середины 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что данный шаг обусловлен непростой ситуацией в стране. По его словам, экономика продолжает восстанавливаться.

Тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что строительная сфера — среди них.

Ранее "Вектор" зарегистрировал вакцину от коронавируса.

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