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Путин предложил продлить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Сегодня, 16:50
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matveyvn

Путин предложил продлить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

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Он отметил, что экономика продолжает восстанавливаться.

Президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку со ставкой 6,5% до середины 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что данный шаг обусловлен непростой ситуацией в стране. По его словам, экономика продолжает восстанавливаться.

Тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики.

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что строительная сфера — среди них.

Ранее "Вектор" зарегистрировал вакцину от коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: кредиты, льготная ипотека, недвижимость, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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