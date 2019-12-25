Президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку со ставкой 6,5% до середины 2021 года. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что данный шаг обусловлен непростой ситуацией в стране. По его словам, экономика продолжает восстанавливаться.
Тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что строительная сфера — среди них.
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Фото: pixabay.com
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