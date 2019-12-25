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Петербуржцы заметили на дороге необычный вид транспорта
Сегодня, 7:43
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Alena_Zinovieva

Петербуржцы заметили на дороге необычный вид транспорта

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Всю правую полосу занял велосипед высотой около двух метров.

Утром 18 июня жители Петербурга заметили на дороге необычного участника движения. Фотографии появились в группе "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

На снимках можно увидеть непривычно большой велосипед высотой около двух метров. Это "чудо" заняло всю правую полосу движения и рассмешило автомобилистов.

"Смешно, конечно, но велосипедист занимает полную правую полосу, а я пассажирский транспорт. P.S. если упадет, навряд ли обойдется без жертв", - написал очевидец в соцсети.

Ранее мы писали, что в Петербурге может возникнуть дефицит велосипедов.

Фото: ВКонтакте / Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Та Нюша

Теги: велосипед, дорожное движение, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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