Петербуржцы заметили на дороге необычный вид транспорта

Всю правую полосу занял велосипед высотой около двух метров.

Утром 18 июня жители Петербурга заметили на дороге необычного участника движения. Фотографии появились в группе "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

На снимках можно увидеть непривычно большой велосипед высотой около двух метров. Это "чудо" заняло всю правую полосу движения и рассмешило автомобилистов.

"Смешно, конечно, но велосипедист занимает полную правую полосу, а я пассажирский транспорт. P.S. если упадет, навряд ли обойдется без жертв", - написал очевидец в соцсети.

Ранее мы писали, что в Петербурге может возникнуть дефицит велосипедов.

Фото: ВКонтакте / Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Та Нюша