В Петербурге может возникнуть дефицит велосипедов

Спрос на велосипеды и самокаты вырос из-за пандемии.

За последние два месяца петербуржцы купили на 45% больше велосипедов и на 150% больше самокатов, чем за тот же период в прошлом году, сообщили в РБК.

Предполагается, что спрос на велосипеды и самокаты вырос из-за коронавируса: горожане предпочли личный двухколесный транспорт общественному. Сезон может продлиться до сентября, поэтому эксперты прогнозируют дефицит товара у поставщиков к осени. Помимо прочего, цены растут вместе со спросом: по сравнению с весной, они выросли на 10%. В среднем подержанный велосипед можно приобрести за 13 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что петербуржцы жалуются на незаконные танцевальные вечеринки.

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