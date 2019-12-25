В основном молодые люди собираются в районе пересечения набережной реки Карповки и улицы Чапаева.

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что петербуржцы жалуются на незаконные танцевальные вечеринки. Об этом сообщил Peterburg2.

По словам горожан, вечеринки чаще всего проходят в районе пересечения набережной реки Карповки и улицы Чапаева. Там собравшиеся включают громко музыку и танцуют бачату. Очевидцы отметили, что молодые люди не соблюдают дистанцию.

Возмущенные петербуржцы написали жалобы в петербургский Роспотребнадзор и главк МВД.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор подал в суд после проверки интерната в Петербурге.

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