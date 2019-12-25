Составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что Роспотребнадзор подал в суд после проверки интерната в Петербурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Речь идет о проверке психоневрологического интерната № 10. Как оказалось, специалисты ведомства выяснили, что в учреждении несвоевременно госпитализировали больных ОРВИ и пневмониями. Также в интернате не соблюдали санитарно-эпидемиологические правила во время пандемии коронавируса. По некоторым данным, из-за этой халатности заболели 500 человек.

Дело поступило в производство в Невский суд.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались 17 женщин и 21 мужчина.

Фото:Piter.TV