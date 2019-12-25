В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что Роспотребнадзор подал в суд после проверки интерната в Петербурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Речь идет о проверке психоневрологического интерната № 10. Как оказалось, специалисты ведомства выяснили, что в учреждении несвоевременно госпитализировали больных ОРВИ и пневмониями. Также в интернате не соблюдали санитарно-эпидемиологические правила во время пандемии коронавируса. По некоторым данным, из-за этой халатности заболели 500 человек.
Дело поступило в производство в Невский суд.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались 17 женщин и 21 мужчина.
Фото:Piter.TV
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