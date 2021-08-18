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В Петербурге очередь из беременных собралась у закрытого перинатального центра
Сегодня, 21:16
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В Петербурге очередь из беременных собралась у закрытого перинатального центра

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Сейчас роддом работает в штатном режиме, приём возобновили – ничего опасного в здании не обнаружили.

В четверг, 7 июля, у перинатального центра №1 на проспекте Солидарности, 6, собралась очередь из беременных женщин. Они не могли попасть на прием во внезапно закрытую больницу. Об этом сообщает "Петербургский дневник". 

В кол-центре организации рассказали, что центр закрыли на 15 минут для проверки сообщения о минировании. Сейчас роддом работает в штатном режиме, приём возобновили – ничего опасного в здании не обнаружили.

Ранее мы сообщали, что больница святого Георгия больше не принимает пациентов с COVID-19. С этого момента в учреждении займутся лечением пациентов с инсультом, сахарным диабетом и другими тяжелыми болезнями.

Фото: Piter.tv
 

Теги: очередь из беременных, перинатальный центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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