В Петербурге обжалуют отказ в мемориальной табличке Стасюлевичу

Мемориальная доска может появиться на доме № 20 по Галерной улице.

Президент Фонда развития городского самоуправления "1870" Кирилл Страхов сообщил "Петербургскому дневнику", что занимается обжалованием отказа Совета по мемориальным доскам увековечить память журналиста Михаила Стасюлевича.

Страхов отметил, что в Центральном государственном архиве города он обнаружил журнал заседаний Городской думы от 1911 года. В нем было указано, что после смерти Стасюлевича планировалось установить мемориальную доску из мрамора. "Вестник Европы", издателем которого и был Стасюлевич, сообщал, что памятная табличка появилась на одном из фасадов зданий.

Опираясь на сведения архива, Страхов сделал запрос в Музей городской скульптуры: именно здесь может находиться пропавшая мемориальная доска.

Известно, что Михаил Стасюлевич был автором школьной реформы, политиком и издателем журнала "Вестник Европы". Журнал критиковал Владимир Ленин, поэтому в СССР Стасюлевича не вспоминали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что реставрация Воскресенского Смольного собора продолжится в Петербурге. Бюджет города ассигновал на них 87 миллионов рублей. Они будут начаты после получения разрешения КГИОП, а завершатся, как намечено, до 20 ноября текущего года.

Фото: Фонд городского самоуправления "1870"