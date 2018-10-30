Лучшие роли и спектакли выбрали в ТЮЗе имени А.А. Брянцева.

В понедельник, 28 октября, в Петербурге объявили имена лауреатов высшей театральной премии города "Золотой софит", сообщила пресс-служба комитета по культуре. Уже пятнадцатая церемония награждения состоялась в ТЮЗе имени А.А. Брянцева.

Обладатели "Золотого софита" сезона 2018-2019 годов определялись тайным голосованием совета и оргкомитета премии, экспертов, среди которых деятели театрального искусства и ведущие критики.

Лучшим режиссером стал Лев Стукалов за постановку спектакля "Пушкин. Борис Годунов" в "Нашем театре". Среди актерских ансамблей вышел в лидеры коллектив спектакля "Зощенко…Зощенко…Зощенко…Зощенко…", постановленного Андреем Прикотенко в театре-фестиваль "Балтийский дом".

Награды за лучшие роли, женскую и мужскую, присудили артистам театра "Приют комедианта" Марине Игнатовой и Александру Новикову. Коллеги, по совпадению, работали в одном спектакле Константина Богомолова "Преступление и наказание", где Игнатова сыграла Соню Мармеладову, а Новиков – Порфирия Петровича.

Лучшим спектаклем на большой сцене признали "Гекатомба. Блокадный дневник" в постановке Яны Туминой в театре "На Литейном", а аналогичную награду на малой сцене забрал уже упомянутый Стукаловский "Пушкин. Борис Годунов".

Тем временем, Борис Эйфман рассказал об открытии Детского театра танца в Петербурге.

Фото: Piter.TV