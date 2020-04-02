В Петербурге объявлены аукционы на приобретение квартир для льготников

Смольный закупит 267 квартир.

В четверг, 15 апреля, петербургский комитет имущественных отношений объявил о начале аукционов по приобретению 267 однокомнатных квартир для льготных категорий граждан. Отмечается, что за каждый "квадрат" готовы заплатить не больше 130,8 тысячи рублей.

187 квартир будут общей площадью от 33 до 42 квадратных метров для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Цена одного контракта может составить максимум 5,4 миллиона рублей. Еще 80 квартир будут общей площадью от 42 до 52 "квадратов", за каждую заплатят до 6,8 миллиона рублей. Все квартиры будут располагаться в многоэтажных домах не старше 2010 года постройки в любом районе города.

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Фото: Piter.TV