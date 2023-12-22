Тренер по самбо рассказала о получении соципотеки в Подмосковье

По ее словам, она подходила под критерии, которые установили в министерстве спорта.

Тренер по самбо школы олимпийского резерва Лали Курдадзе рассказала о получении социальной ипотеки в Подмосковье. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам тренера, ей предоставили ипотеку под 6%. Курдадзе подчеркнула, что подходила под критерии, которые установили в министерстве спорта. Она добавила, что советовалась у директора спортивной школы перед тем, как подавать документы. Также Курладзе заявила, что выбрала покупку квартиры в Люберцах.

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Фото: Piter.tv