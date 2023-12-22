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Политолог Гуреев заявил о попытках задавить Сербию экономически
Сегодня, 15:16
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Политолог Гуреев заявил о попытках задавить Сербию экономически

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Эксперт уверен, что сербские власти смогут в очередной раз выйти из сложной ситуации.

Политолог Данила Гуреев заявил о попытках задавить Сербию экономически. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о риске столкнуться с угрозой своим национальным интересам в ближайшие двое суток. Он считает, что страна находится в не лучшем географическом положении, и поэтому у ее врагов есть желание задавить Белград в экономической сфере. При этом Гуреев уверен, что сербские власти смогут в очередной раз выйти из сложной ситуации.

Ранее эксперт Арутюнов заявил, что призыв учитывать риски при поездках не отразится на турпотоке.

Фото: Pixabay.com

Теги: давление, мнение эксперта, сербия, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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