Политолог Гуреев заявил о попытках задавить Сербию экономически

Эксперт уверен, что сербские власти смогут в очередной раз выйти из сложной ситуации.

Политолог Данила Гуреев заявил о попытках задавить Сербию экономически. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о риске столкнуться с угрозой своим национальным интересам в ближайшие двое суток. Он считает, что страна находится в не лучшем географическом положении, и поэтому у ее врагов есть желание задавить Белград в экономической сфере. При этом Гуреев уверен, что сербские власти смогут в очередной раз выйти из сложной ситуации.

Ранее эксперт Арутюнов заявил, что призыв учитывать риски при поездках не отразится на турпотоке.

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