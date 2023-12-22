Эксперт Арутюнов заявил, что призыв учитывать риски при поездках не отразится на турпотоке

По его словам, люди живут в постоянных условиях риска, но это не мешает им продолжать путешествовать.

Гендиректор туристической компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов заявил, что призыв учитывать риски при поездках не отразится на турпотоке. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, люди живут в постоянных условиях риска, но это не мешает им продолжать путешествовать. Он подчеркнул, что на фоне предупреждений МИД о возможных угрозах при поездке за границу не было замечено какой-то коррекции турпотока. При этом Арутюнов подчеркнул, что в такие страны, как Йемен или Сомали, туристам не стоит ехать.

Ранее автоэксперт Хайцеэр посоветовал проверить автомобиль на СТО перед весной.

Фото: Piter.tv