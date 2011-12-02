Историческое здание почтамта в Ломоносове уйдет с молотка

Аукцион пройдет 25 июня.

На торги выставлен имущественный комплекс, состоящий из земельного участка и здания в Ломоносове. Начальную цену лота назначили в 12,8 миллионов рублей.

Речь идет о четырехэтажной постройке, в которой были размещены главпочтамт города и районная телефонная станция. Оно входит в реестр объектов культурного наследия. Помимо прочего, соседствует со зданием городского дома культуры, также памятника архитектуры. Там же стоит памятник М.В. Ломоносову, в соседнем квартале работает городской краеведческий музей, а в пешей доступности находится дворцово-парковый ансамбль "Ораниенбаум".

Ранее мы писали, что на торги выставили имущество киностудии им. Горького в Петербурге за 475 млн рублей.

Фото: pixabay