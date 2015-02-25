На торги выставили имущество киностудии им. Горького в Петербурге за 475 млн рублей

На территории можно построить офис или жилье.

Здания киностудии имени М.Горького на Мельничной улице, 4 литера А выставили на торги. В общей сложности продается четыре нежилых здания со смежными земельными участками. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

Торги пройдут 13 мая. Площадь зданий — 17,4 тыс. кв. метров, общая площадь — 1,9 га. На данный момент около трети от общей площади помещений комплекса сдается в аренду.

Территорию в Невском районе можно использовать для размещения коммерческих объектов и жилищного строительства. По соседству располагаются два бизнес-центра. Сейчас в квартале занимаются реновацией бывших промышленных участков под общественно-деловую застройку.

Начальная цена составляет 475,45 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за прошлый год в Северной столице спрос арендаторов на складские помещения вырос на 70%.

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