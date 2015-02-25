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На торги выставили имущество киностудии им. Горького в Петербурге за 475 млн рублей
Сегодня, 16:44
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nadezhda_sib

На торги выставили имущество киностудии им. Горького в Петербурге за 475 млн рублей

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На территории можно построить офис или жилье.

Здания киностудии имени М.Горького на Мельничной улице, 4 литера А выставили на торги. В общей сложности продается четыре нежилых здания со смежными земельными участками. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

Торги пройдут 13 мая. Площадь зданий — 17,4 тыс. кв. метров, общая площадь — 1,9 га. На данный момент около трети от общей площади помещений комплекса сдается в аренду. 

Территорию в Невском районе можно использовать для размещения коммерческих объектов и жилищного строительства. По соседству располагаются два бизнес-центра. Сейчас в квартале занимаются реновацией бывших промышленных участков под общественно-деловую застройку. 

Начальная цена составляет 475,45 млн рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за прошлый год в Северной столице спрос арендаторов на складские помещения вырос на 70%. 

Фото: "Яндекс.Карты"

Теги: продажа имущества, торги
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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