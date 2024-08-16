В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за приближающихся ливней

«Желтый» уровень опасности будет действовать в Петербурге с 12:00 1 августа до 21:00 2 августа.

Метеорологи объявили "желтый" уровень погодной опасности для Санкт-Петербурга, который будет действовать с 12:00 1 августа до 21:00 2 августа. Как сообщили в пресс-службе Смольного, этот прогноз связан с ожидаемой активной грозовой деятельностью, которая может сопровождаться интенсивными, хотя и кратковременными ливнями.

Согласно данным Росгидрометцентра, в указанный период в разных районах города вероятны грозы, а также порывы ветра скоростью до 15 метров в секунду. Особую опасность представляет вторая половина дня 2 августа, когда существует высокая вероятность выпадения града.

Власти города рекомендуют жителям и гостям Северной столицы проявлять повышенную осторожность: избегать нахождения под деревьями, временных конструкций и рекламных щитов. Водителям советуют соблюдать особый режим движения в условиях ухудшающейся видимости и возможного образования водяных подтеков на проезжей части.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге летают крыши, падают деревья и заборы.

Видео: Piter.TV