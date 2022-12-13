В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы

Стихия настигнет город 22 мая.

В Петербурге 22 мая объявят "желтый" уровень погодной опасности. В городе обещают грозу. Об этом сообщили впресс-службе Смольного.

Гром будет пугать горожан во второй половине дня. В Северной столице обещают дожди, поэтому зонтики лучше не оставлять дома.

Водителей попросили отказаться по возможности от поездок из-за риска ДТП. Пешеходов предупредили о необходимости соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом пространстве. Желательно убрать вещи с балконов.

Ранее на Piter.tv: в День города Дворцовый мост будет разведён под звуки классической музыки.

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