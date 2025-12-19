В Петербурге завершили поиски пропавших женщины и ребенка

Женщину и девятилетнего мальчика нашли живыми на следующий день.

В Санкт-Петербурге завершены поиски 39-летней женщины и девятилетнего мальчика, которые пропали 27 января. Сообщение о пропаже поступило от родственников, после чего ориентировки с приметами были оперативно распространены среди волонтеров и размещены в социальных сетях. К поискам подключились добровольцы и правоохранительные органы.

В ориентировках указывалось, что рост мальчика составляет 135 сантиметров, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза зелено-голубые. В день исчезновения он был одет в темно-зеленую куртку, черные штаны и темно-синие ботинки. Женщина описывалась как худощавая, невысокого роста, со светлыми волосами и карими глазами. Ее фамилия отличалась от фамилии ребенка, при этом степень родства между ними не уточнялась.

Поисковые мероприятия продолжались в течение суток. В результате совместной работы волонтеров и сотрудников правоохранительных органов женщину и ребенка обнаружили 28 января.

Ранее сообщалось, что в Петербурге разыскивают домашнюю лису Киру.

Фото: Piter.TV