Красногвардейский, Петроградский и Центральный районы получили 175 млн рублей за победу в конкурсе проектов развития

За полгода от петербуржцев поступило более 400 тыс. анкет с предложениями по благоустройству.

В среду, 28 августа, в Петербурге подвели итоги конкурса "Родной район". В нем приняли участи все 18 районов города, которые предоставили проекты развития на ближайшие три года. Первое место занял Красногвардейский район, второе – Петроградский, а третье – Центральный. Победители суммарно получили 175 млн рублей, сообщил пресс-центр городской администрации.

Больше всего внимания участники конкурса уделили флагманским проектам, которые учитывают специфику района, его объективные потребности и пожелания жителей. Так, в Красногвардейском районе по флагманскому проекту благоустроят набережную реки Охта – на это выделили 100 млн рублей. Жители Петроградского района получат благоустроенную Южную дорогу за 50 млн рублей. В Центральном районе за 25 млн рублей внедрят систему автоматизированного скрининга, которая будет выявлять злокачественные онкологические заболевания на ранней стадии. При этом, правительство попросило районные администрации узнать мнение жителей перед тратой выигранных денежных средств.

За полгода в рамках конкурса от петербуржцев поступило более 400 тыс. анкет с предложениями по благоустройству. Планируется, что на их основе будут выстраивать четкую и проработанную программу развития для каждого района. Так, жители центральных районов отдавали наибольшее количество голосов за ремонт дорог, модернизацию поликлиник и установку камер видеонаблюдения. В спальных районах к этому списку добавилось строительство новых проезжих частей. А предложения пригородных районов зачастую были связаны с озеленением и установкой дополнительного освещения.

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Фото: vk.com/lahta_spb