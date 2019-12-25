В Петербурге объявили первые результаты ЕГЭ по истории, обществознанию и физике

Всего 3 249 человека сдавали ЕГЭ по истории, 28 из них получили максимальные баллы.

Предварительные итоги ЕГЭ по истории, обществознанию и физике подвели в Петербурге. Школьники сдавали экзамены 6 и 9 июня, передает пресс-служба комитета по образованию.

Всего 3 249 человека сдавали ЕГЭ по истории, 28 из них получили максимальные баллы. Средний балл в Петербурге составил 59,9. В частности, выпускники 2022 года успешно справились с заданиями на знание хронологии и фактов Великой Отечественной войны.

В этом году ЕГЭ по физике сдавали 4 381 человек. Средний балл в Петербурге составил 57,3. Максимальный балл набрали пять человек. Отмечается, что лучше всего выпускники выполнили задания на применение различных законов и формул в типовых ситуациях.

Еще 10 282 человека сдавали ЕГЭ по обществознанию. Максимальные 100 баллов получили 8 выпускников петербургских школ, средний балл в городе составил 61,6. По сравнению с прошлыми годами, в 2022 году выросла доля участников, которые владеют базовым понятийным аппаратом социальных наук.

Ранее более 30 выпускников из Ленобласти сдали ЕГЭ на 100 баллов. При этом это не окончательные итоги.

Фото: Piter.tv

