В Петербурге обвинение по делу об убийстве ребенка предъявили подозреваемому

Следственный комитет Российской Федерации в Санкт-Петербурге предъявил обвинение задержанному по уголовному делу об убийстве девятилетнего ребенка. Речь идет о преступлении, совершенном в Красносельском районе города.
Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, обвинение предъявлено 38-летнему мужчине. Его действия квалифицированы по пункту "в" части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации "убийство малолетнего".
В ведомстве уточнили, что следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу 38-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Иные подробности расследования на данный момент не раскрываются.
Следственные действия по уголовному делу продолжаются.
Фото: Следственный комитет РФ
