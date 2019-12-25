В Петербурге обсудят максимальную высоту строений на территории аэропорта Пулково

Общественные обсуждения стартуют 14 ноября.

С 14 ноября в Петербурге начнут обсуждать проект изменения Правил землепользования и застройки города, связанный с обращением госкорпорации по организации воздушного движения в России. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре.

Известно, что корпорация собирается разместить на территории влияния аэропорта Пулково новый автоматизированный диспетчерский пункт "Вышка". Именно поэтому необходимо обсудить увеличение максимальной высоты строений на данной территории и внести в Правила соответствующие изменения. Отмечается, что в ходе работы над проектом специалисты рассмотрели порядка 190 предложений, Комиссия, занимающаяся внесением упомянутых изменений, одобрила 35 из них.

Подробная информация об общественных обсуждениях есть на сайтах Смольного, КГА и районных администраций. Слушания продлятся до 31 декабря.

Также мы рассказывали, что в ближайшие годы в Петербурге построят 22 корабля и судна.

Фото: pulkovoairport.ru