В ближайшие годы в Петербурге построят 22 корабля и судна

Об этом сообщил губернатор.

В среду, 4 ноября, губернатор сообщил, что до 2024 года в Петербурге построят 22 корабля и судна.

На своей странице в соцсети Александр Беглов рассказал, что накануне вместе с президентом Владимиров Путиным побывал на церемонии ввода в строй дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". Ледокол может преодолевать двухметровые льды, выполнять аварийно-спасательные и подводные работы, работать как пожарное судно, ликвидировать разливы нефти. Кроме того, в Петербурге ввели уникальный плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", который построили на Балтийском заводе, а также завершилось строительство ледокола "Арктика".

За 2020 год в Петербурге построили девять судов, в течение четырех лет построят еще 22 корабля и судна.

Ранее мы писали, что фрегат "Маршал Шапошников" вышел на второй этап заводских ходовых испытаний.

Фото: Балтийский завод