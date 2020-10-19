Фрегат "Маршал Шапошников" вышел на второй этап заводских ходовых испытаний

К концу 2020 года корабль вернётся в состав ВМФ России.

Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота вышел на второй этап заводских ходовых испытаний в Японском море. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны России.

Испытанию позволят проверить качество работы силовой установки, рулевого устройства и вспомогательных механизмов. Будут протестированы средства связи, навигации и обнаружения.

Ожидается, что к концу 2020 года корабль вернётся в состав ВМФ России.

Ранее на Канонерском заводе в Петербурге усовершенствовали глубоководный аппарат для Черноморского флота.

Видео: YouTube / Минобороны России