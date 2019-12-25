На Канонерском заводе в Петербурге усовершенствовали глубоководный аппарат для Черноморского флота

Испытания аппарата прошли в акватории Балтийского моря.

Глубоководный аппарат "АС-28", который предназначен для спасения подводников и оказания помощи аварийным подлодкам на глубинах до 1000 метров, прошел плановый ремонт и модернизацию на Канонерском судоремонтном заводе в Петербурге. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что в ходе работ у аппарата обновили ряд бортовых систем, в том числе радиотехническое оснащение. Испытания аппарата прошли в акватории Балтийского моря. В них принимали участие экипаж "АС-28" и сотрудники завода.

В Минобороны напоминают, что в Главном командовании ВМФ регулярно ремонтируют и следят за состоянием автономных подводных поисково-спасательных аппаратов (АС) типа "Приз" и "Бестер", состоящих на службе во флоте, в рамках реализации концепции поисково-спасательного обеспечения.

Ранее мы сообщали о том, что появилось видео полета российских Ту-160 над тремя морями. Продолжительность полета составила 12 часов.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ