Появилось видео полета российских Ту-160 над тремя морями

Продолжительность полета составила 12 часов.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что в стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Об этом сообщает Минобороны России.

Известно, что продолжительность полета составила 12 часов. Отмечается, что на отдельных этапах полета ракетоносцы Ту-160 сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации. Кроме того, в небе заметили Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии.

В ведомстве отметили, что все полеты совершаются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Видео: Минобороны России