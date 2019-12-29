В Петербурге обсудят судьбу белого медведя в условиях аномально теплой зимы

Конференция приурочена к Международному дню полярного медведя.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что в Петербурге обсудят судьбу белых медведей в условиях аномально теплой зимы. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что на лекции о влиянии на белых медведей климатических условий будет присутствовать начальник Высокоширотной арктической экспедиции Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Владимир Соколов.

Отмечается, что конференция приурочена к Международному дню полярного медведя.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге откроют государственные приюты для животных.

Фото:pixabay