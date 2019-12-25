В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что в Петербурге обсудят приемную кампанию в творческие вузы в 2020 году. Конференция пройдет в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19.
Известно, что в обсуждении примет участие ректор Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Алексей Васильев и ректор Российского государственного института сценических искусств Наталья Пахомова.
В ходе встречи специалисты обсудят условия приема студентов, режим вступительных экзаменов и работу образовательных учреждений в условиях пандемии.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге кафе и рестораны возобновляют работу.
Фото:pixabay
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