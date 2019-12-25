В Петербурге обсудят эффективные инклюзивные практики

Форум поможет создать профессиональный нетворкинг и сформировать профессиональное сообщество организаторов инклюзивных практик и проектов.

С 21 по 27 августа в Петербурге пройдет ежегодный форум инклюзивных практик и проектов в сфере добровольчества "Формула инклюзии". Участники обсудят эффективные практики и проекты. Организаторы отмечают, что благодаря форуму будет создан профессиональный нетворкинг и сформировано профессиональное сообщество организаторов проектов в этой сфере.

Для участников подготовили мастер-классы по основам психологии мышления людей с ограничениями по слуху. Эксперты расскажут, как адаптировать проекты для инклюзивной среды, познакомятся с успешными практиками в России, объяснят особенности подачи заявок на грантовые конкурсы и посетят предприятия и организации, которые сегодня можно назвать не только социальными, но и инклюзивными.

Партнерами форума выступают инклюзивный центр "Какая разница", экологическое производство "Манифест", социальное предприятие "Балтийская лоза", приют для животных "4 лапы", инклюзивное сообщество "Я вижу, что ты говоришь", Санкт- Петербургский театр глухих, Ресурсный центр для добровольцев и НКО "Штаб- квартира и многие другие.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет межрегиональный молодежный форум "Выше Крыши".

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