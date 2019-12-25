В Петербурге обсудили вопрос повышения качества строительства

Несмотря на пандемию, в этом 2020 году строители сохраняют темпы работы.

В понедельник, 9 ноября, стало известно, что в Северной столице обсудили вопрос повышения качества строительства. Об этом пишет портал "Строительный Петербург".

Соответствующий вопрос обсудили в рамках подготовки к городской XVIII практической конференции "Проблемы качества законодательства, градостроительства, инженерных изысканий, проектирования, строительства, промышленности строительных материалов, экспертизы и эксплуатации объектов недвижимости". По словам председателя Комитета по строительству Игоря Креславского, ежегодно в Петербурге вводят около 3-х млн квадратных метров жилья.

Как оказалось, в целях повышения качества строительства в Петербурге создали Вневедомственную рабочую группу. Специалисты проводили мониторинг с апреля по октябрь.

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